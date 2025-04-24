Трамп раскрыл, на какие уступки пошла Россия для урегулирования конфликта Трамп заявил, что Россия не претендует на всю территорию Украины

Фото: Keystone Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Россия уже сделала большую уступку в процессе урегулирования конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Овальном кабинете. По его словам, Москва не претендует на всю территорию страны.

Прекращение конфликта <...> — довольно большая уступка, — сказал американский лидер.

Ранее стало известно, что власти Франции и Великобритании готовы признать юрисдикцию России над некоторыми утраченными территориями Украины, включая Крым. При этом они подчеркнули, что Киев должен получить надежные гарантии безопасности.

Существуют два реалистичных сценария завершения специальной военной операции на Украине, заявил бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев. Самый вероятный: президент США Дональд Трамп додавит украинского коллегу Владимира Зеленского на выполнение условий России. Если нет — он прекратит финансирование Украины.

Между тем председатель Российского военно-исторического общества помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине отразят в российских единых учебниках по истории. По его словам, президент США «точно вошел в историю».