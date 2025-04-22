Мединский рассказал, что ждет план Трампа по Украине в будущем Мединский: план Трампа по конфликту на Украине впишут в учебники истории

Фото: Win McNamee — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Дональд Трамп

План президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине отразят в российских единых учебниках по истории, сообщил ТАСС один из авторов учебников, председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента РФ Владимир Мединский. По его словам, Трамп «точно вошел в историю».

Те экстраординарные усилия, которые предпринимает новая американская администрация, по попытке разумного урегулирования конфликта на Украине и вообще те удивительные преобразования в американской внутренней политике, которые мы наблюдаем сейчас, они, вне всякого сомнения, окажутся на страницах учебника и истории России, и всеобщей истории, — констатировал Мединский.

Ранее стало известно, что три четверти американцев считают, что президенту США Дональду Трампу не следует баллотироваться на третий срок. Кроме того, 59% опрошенных уверены, что Штаты пошатнули свой авторитет на мировой арене. Исследование было проведено на фоне высказывания Трампа о том, что он не исключает возможность переизбрания на третий срок, хотя конституция и содержит ограничения на этот счет: один и тот же человек не может становиться главой государства более двух раз. Эта поправка в конституцию была принята в 1951 году.

Трамп рассматривает несколько способов обойти этот закон. Один из них — избрание вице-президента Джей Ди Вэнса на высший государственный пост. После этого он бы передал свои полномочия нынешнему лидеру. Говоря об этом, политик подчеркнул, что пока думать об этом рано, но с «такими вопросами он не шутит».