Названы страны Запада, готовые признать Крым российским WSJ: Франция и Британия готовы к признанию Киевом потери Крыма и других регионов

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Власти Франции и Великобритании готовы признать юрисдикцию России над некоторыми утраченными территориями Украины, включая Крым, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники. При этом они подчеркивают, что Киев должен получить надежные гарантии безопасности.

В то же время отмечается, что Лондон и Париж предпочли бы вариант, при котором Киев признал бы утрату территорий только де-факто без формального закрепления. В качестве примера они привели соглашение о перемирии между КНДР и Республикой Корея, которое завершило Корейскую войну в 1953 году.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что отказ главы европейской дипломатии Каи Каллас признать Крым российским является политической слепотой. По его словам, Россия не нуждается в признании своих территорий.

В свою очередь депутат Госдумы от Крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что Каллас следует изучить историю и восполнить свои пробелы. Этот совет он дал ей после того, как эстонский политик заявила о непризнании российского статуса полуострова. По словам депутата, экс-пионерке, дочери номенклатурного члена КПСС в Советской Эстонии надо было не прогуливать уроки истории в школе.