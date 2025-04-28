Трамп раскрыл, что ему сказал Зеленский на встрече в Риме Трамп заявил, что Зеленский попросил дополнительное оружие на встрече в Риме

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Дональд Трамп

Глава Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом в субботу, 26 апреля, в Риме добивался дополнительных поставок оружия. Об этом сказал сам американский лидер, добавив, что подобные запросы звучат в течение трех лет.

Он сказал мне, что ему нужно больше оружия, но он уже говорит об этом на протяжении трех лет, — отметил хозяин Белого дома.

Ранее политолог Сергей Марков заметил, что Трамп изменился после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Ватикане. По его словам, глава Белого дома после этого два раза обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по Украине. Кроме того, американский лидер пригрозил России усилить вторичные санкции.

До этого президент США подчеркнул, что ситуация для Украины складывается ужасная. Он указал, что украинский лидер Владимир Зеленский может потерять всю страну, если не заключит мир.

Тем временем Трамп выразил мнение, что требование Украины о возвращении Крыма — нелепая просьба. Таким образом он отреагировал на статью аналитика Питера Бейкера в газете The New York Times, в которой он высказался о необходимости отдать полуостров Киеву. Трамп уверен, что в украинском кризисе виноваты бывшие главы Белого дома Барак Обама и Джо Байден.