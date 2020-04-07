США

Трамп раскритиковал ВОЗ за сосредоточенность на Китае

18:45, 07 апреля 2020 20
Фото: Tasos Katopodis/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подверг критике работу Всемирной организации здравоохранения при пандемии коронавируса. По его словам, ВОЗ содержится в основном на деньги США, но сосредоточена на Китае.

Он написал в Twitter, что Вашингтон внимательно изучит действия организации.

ВОЗ реально профукала ситуацию, — подчеркнул он.

Политик отметил, что организация советовала властям США оставить открытыми границы с КНР. Однако американский лидер сразу отверг эту идею.

Почему они дали нам настолько ущербную рекомендацию? — заключил он.

Как ранее писал NEWS.ru, скандально известный телеведущий турецкого происхождения Мехмет Оз теперь консультирует администрацию президента Дональда Трампа по проблемам, связанным с распространением коронавируса нового типа. Это не может не возмущать высокопоставленных американских чиновников, работающих в сфере здравоохранения: несмотря на свою научную степень, Оз многие годы смеётся над доказательной медициной, пропагандирует энерготерапию и является поклонником спиритуализма.

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