Трамп раскритиковал ВОЗ за сосредоточенность на Китае

https://static.news.ru/photo/2cc76a02-78ea-11ea-84df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tasos Katopodis/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подверг критике работу Всемирной организации здравоохранения при пандемии коронавируса. По его словам, ВОЗ содержится в основном на деньги США, но сосредоточена на Китае.

Он написал в Twitter, что Вашингтон внимательно изучит действия организации.

ВОЗ реально профукала ситуацию, — подчеркнул он.

Политик отметил, что организация советовала властям США оставить открытыми границы с КНР. Однако американский лидер сразу отверг эту идею.

Почему они дали нам настолько ущербную рекомендацию? — заключил он.

The W.H.O. really blew it. For some reason, funded largely by the United States, yet very China centric. We will be giving that a good look. Fortunately I rejected their advice on keeping our borders open to China early on. Why did they give us such a faulty recommendation? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2020

Как ранее писал NEWS.ru, скандально известный телеведущий турецкого происхождения Мехмет Оз теперь консультирует администрацию президента Дональда Трампа по проблемам, связанным с распространением коронавируса нового типа. Это не может не возмущать высокопоставленных американских чиновников, работающих в сфере здравоохранения: несмотря на свою научную степень, Оз многие годы смеётся над доказательной медициной, пропагандирует энерготерапию и является поклонником спиритуализма.