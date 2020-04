Трамп раскритиковал ВОЗ за сосредоточенность на Китае

Он написал в Twitter, что Вашингтон внимательно изучит действия организации.

Политик отметил, что организация советовала властям США оставить открытыми границы с КНР. Однако американский лидер сразу отверг эту идею.

The W.H.O. really blew it. For some reason, funded largely by the United States, yet very China centric. We will be giving that a good look. Fortunately I rejected their advice on keeping our borders open to China early on. Why did they give us such a faulty recommendation?