Скандально известный телеведущий турецкого происхождения Мехмет Оз теперь консультирует администрацию президента Дональда Трампа по проблемам, связанным с распространением коронавируса нового типа. Это не может не возмущать высокопоставленных американских чиновников, работающих в сфере здравоохранения: несмотря на свою научную степень, Оз многие годы смеётся над доказательной медициной, пропагандирует энерготерапию и является поклонником спиритуализма.
В разгар распространения COVID-19 в США Белый дом обратился за консультациями к Озу,
В последние недели глава Белого дома специально говорил помощникам, что его интересует личная беседа с телеведущим. По словам трёх источников The Daily Beast, высшие должностные лица администрации и сам Трамп проводили переговоры с Озом, чтобы обсудить последствия пандемии и перспективы её нейтрализации. Сам Оз отчасти
Такая ситуация вызвала протест со стороны американских специалистов в сфере здравоохранения.
Некоторых из нас очень раздражает, что доктор Оз пытается засунуть свой нос и принять в этом (в борьбе с эпидемией в США. — NEWS.ru) более активное участие, — сказал высокопоставленный чиновник Белого дома. — Это не шоу знаменитостей.
С 24 марта Оз появлялся в эфире Fox News 21 раз, продвигая «Гидроксихлорохин» в качестве уникального средства для лечения коронавируса. Правительство США должно закупить достаточное количество этого лекарства, подчеркнул Оз 23 марта в эфире Fox & Friends. Вероятно, веру в это средство дали сообщения, что медики из Ухани провели первые полноценные клинические испытания по использованию «Гидроксихлорохина» для терапии COVID-19. Этот препарат, по их мнению, ускоряет выздоровление, но имеет побочные эффекты. Надёжность противомалярийного средства, тем не менее, некоторыми ставится под сомнение. Так, 3 апреля директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи выступила с заявлением, что необходимо с осторожностью подходить к применению «Гидроксихлорохина» для лечения заразившихся.
Доктор Оз имеет докторскую степень Университета Пенсильвании и с 2018 года входит в президентский совет США по спорту, фитнесу и питанию. Однако репутация телеведущего безнадёжна.
Он просто шарлатан, — говорит врач и научный исследователь Генри Миллер, который является одним из самых громких критиков Оза в медицинском сообществе. — Он постоянно врал и в течение многих лет распространял дезинформацию среди миллионов.
В 2015 году Миллер организовал целую общественную кампанию, чтобы оказать давление на коллегию врачей и хирургов Колумбийского университета с целью выгнать Оза из этого учебного заведения. Однако попытка провалилась.
Я бы не стал доверять ни одному из его наблюдений, — говорит Миллер. — Не понимаю, как у него могут быть ответственные и достоверные взгляды на коронавирус.
Взгляды нового консультанта Белого дома действительно не могут не вызывать недоумение. В свою передачу «Шоу доктора Оза» ведущий с абсолютной серьёзностью
Как следует из
За многие годы Оз без зазрения совести рекламировал десятки альтернативных методов лечения, вступающих в противоречие с доказательной медициной. Однако проблема заключается не столько в нём, сколько в том, что ответственность за меры по борьбе с коронавирусом нового типа в США несут убеждённые поклонники Оза.
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