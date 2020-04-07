Скандально известный телеведущий турецкого происхождения Мехмет Оз теперь консультирует администрацию президента Дональда Трампа по проблемам, связанным с распространением коронавируса нового типа. Это не может не возмущать высокопоставленных американских чиновников, работающих в сфере здравоохранения: несмотря на свою научную степень, Оз многие годы смеётся над доказательной медициной, пропагандирует энерготерапию и является поклонником спиритуализма.

В разгар распространения COVID-19 в США Белый дом обратился за консультациями к Озу, сообщили изданию The Daily Beast проверенные источники. Врач с сомнительной репутацией привлёк внимание президента Трампа благодаря многократным выступлениям на телеканале Fox News. В частности, американского лидера заинтересовали доводы Оза по поводу надёжности использования противомалярийного препарата «Гидроксихлорохин» в борьбе с распространением коронавируса.

В последние недели глава Белого дома специально говорил помощникам, что его интересует личная беседа с телеведущим. По словам трёх источников The Daily Beast, высшие должностные лица администрации и сам Трамп проводили переговоры с Озом, чтобы обсудить последствия пандемии и перспективы её нейтрализации. Сам Оз отчасти подтвердил уровень доступа к президентской команде в эфире передачи Fox & Friends на минувшей неделе.

Мехмет Оз Michael Brochstein/Global Look Press

Такая ситуация вызвала протест со стороны американских специалистов в сфере здравоохранения.

Некоторых из нас очень раздражает, что доктор Оз пытается засунуть свой нос и принять в этом (в борьбе с эпидемией в США. — NEWS.ru) более активное участие, — сказал высокопоставленный чиновник Белого дома. — Это не шоу знаменитостей.

С 24 марта Оз появлялся в эфире Fox News 21 раз, продвигая «Гидроксихлорохин» в качестве уникального средства для лечения коронавируса. Правительство США должно закупить достаточное количество этого лекарства, подчеркнул Оз 23 марта в эфире Fox & Friends. Вероятно, веру в это средство дали сообщения, что медики из Ухани провели первые полноценные клинические испытания по использованию «Гидроксихлорохина» для терапии COVID-19. Этот препарат, по их мнению, ускоряет выздоровление, но имеет побочные эффекты. Надёжность противомалярийного средства, тем не менее, некоторыми ставится под сомнение. Так, 3 апреля директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи выступила с заявлением, что необходимо с осторожностью подходить к применению «Гидроксихлорохина» для лечения заразившихся.

Доктор Оз имеет докторскую степень Университета Пенсильвании и с 2018 года входит в президентский совет США по спорту, фитнесу и питанию. Однако репутация телеведущего безнадёжна.

Он просто шарлатан, — говорит врач и научный исследователь Генри Миллер, который является одним из самых громких критиков Оза в медицинском сообществе. — Он постоянно врал и в течение многих лет распространял дезинформацию среди миллионов.

В 2015 году Миллер организовал целую общественную кампанию, чтобы оказать давление на коллегию врачей и хирургов Колумбийского университета с целью выгнать Оза из этого учебного заведения. Однако попытка провалилась.

Я бы не стал доверять ни одному из его наблюдений, — говорит Миллер. — Не понимаю, как у него могут быть ответственные и достоверные взгляды на коронавирус.

Взгляды нового консультанта Белого дома действительно не могут не вызывать недоумение. В свою передачу «Шоу доктора Оза» ведущий с абсолютной серьёзностью приглашал медиумов, настаивая на том, что «общение» с мёртвыми снижает уровень стресса, и приводя в пример удачные случаи «коммуникации» с загробным миром. В одном из эфиров Оз пытался доказать зрителям, что экстрасенсы достигают «другого типа сознания», когда они «соединяются» с усопшими.

Как следует из книг Оза, он — любитель поэкспериментировать с нетрадиционной медициной. В частности, ведущего интересует такая техника «исцеления энергией», как рейки. Именно при помощи неё Оз в своё время пытался «помочь пациентам пережить рискованные операции, такие как, например, пересадка сердца». По признанию самого телеведущего, рейки активно практикует и его супруга Лиз — чтобы исцелить своих детей.

За многие годы Оз без зазрения совести рекламировал десятки альтернативных методов лечения, вступающих в противоречие с доказательной медициной. Однако проблема заключается не столько в нём, сколько в том, что ответственность за меры по борьбе с коронавирусом нового типа в США несут убеждённые поклонники Оза.