Трамп позвал Байдена вместе сдать тест на наркотики

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп предложил всему главному конкуренту на новых выборах главы государства Джо Байдену вместе сдать тест на наркотики. Он считает, что его оппонент употребляет запрещённые вещества.

Политик обратил внимание, что во время второго сезона праймериз Демократической партии на дебатах Байден стал «внезапно» выступать лучше.

Никто не думал, что он вообще выиграет. Потому что его выступления на дебатах были такими плохими. Честно говоря, его лучшее выступление было против Берни [Сандерса]. <...> Не то чтобы он был Уинстоном Черчиллем, потому что он им не был, но это были нормальные скучные дебаты, — сказал Трамп в интервью Washington Examiner.

Он уверен, что невозможно без наркотиков так улучшить свою речь.

Я не знаю, как он мог быть таким некомпетентным в своих выступлениях на дебатах, а потом вдруг быть нормальным против Берни, — подчеркнул он.

Политик добавил, что хочет призвать проверить обоих кандидатов на пост президента, в том числе себя.

Ранее Республиканская партия Соединённых Штатов официально выдвинула действующего президента страны Дональда Трампа в качестве кандидата на ближайшие выборы главы государства.

Также сообщалось, что бывший вице-президент США Джо Байден официально утверждён кандидатом в президенты страны от Демократической партии. Такое решение было принято на национальном съезде партии, прошедшем в Висконсине 18 августа в онлайн-формате в связи с пандемией. Партийные делегации от штатов и территорий США огласили результаты праймериз, согласно которым Байдену удалось набрать наибольшее число голосов партийных делегатов. В общей сложности Байден получил более 3550 голосов.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года. Трамп и кандидат от демократов Джо Байден ведут активную полемику, часто выходя за рамки приличий. Глава Белого дома обвиняет своего потенциального соперника в коррумпированности и некомпетентности, тот в ответ вспоминает о сомнительных политических решениях Трампа, писал NEWS.ru.