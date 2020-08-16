Трамп пообещал разогнать свой кабинет после выборов

Президент США Дональд Трамп заявил, что может отправить в отставку весь свой кабинет после выборов. Это произойдёт в случае его победы в ноябре этого года.
Так президент ответил на вопрос о кадровых перестановках в правительстве. Трамп добавил, что он не в «восторге от всех». Из старой команды президент позовёт лишь тех, кто его устраивает,
Если мы победим, президент отправляет в отставку всех, а потом заново набирает тех, кого он хочет. Такое случалось раньше. Я думаю, что это имеет смысл, — заявил американский лидер на пресс-конференции в Нью-Джерси.
При этом президент США не уточнил, кем именно из своих министров он недоволен.
Ранее NEWS.ru сообщал, что предвыборная кампания в Соединённых Штатах Америки, график которой ещё в начале «сломала» пандемия коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), переходит с 17 августа на этап национальных съездов партий.
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