Трамп пообещал разогнать свой кабинет после выборов

https://static.news.ru/photo/5314f1c6-df55-11ea-b4b4-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Kevin Dietsch - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что может отправить в отставку весь свой кабинет после выборов. Это произойдёт в случае его победы в ноябре этого года.

Так президент ответил на вопрос о кадровых перестановках в правительстве. Трамп добавил, что он не в «восторге от всех». Из старой команды президент позовёт лишь тех, кто его устраивает, сообщает NBC.

Если мы победим, президент отправляет в отставку всех, а потом заново набирает тех, кого он хочет. Такое случалось раньше. Я думаю, что это имеет смысл, — заявил американский лидер на пресс-конференции в Нью-Джерси.

При этом президент США не уточнил, кем именно из своих министров он недоволен.

Ранее NEWS.ru сообщал, что предвыборная кампания в Соединённых Штатах Америки, график которой ещё в начале «сломала» пандемия коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), переходит с 17 августа на этап национальных съездов партий.