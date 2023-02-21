Трамп пообещал при переизбрании позвонить Путину и Зеленскому Трамп заявил, что при переизбрании президентом США разрешит украинский конфликт за 24 часа

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Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания на пост главы государства «в ту же ночь» позвонит в Россию и на Украину коллегам Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому. Мы в течение 24 часов заключим сделку, которая разрешит конфликт на Украине, отметил он в речи перед сторонниками в штате Флорида, сообщает РИА Новости.

Я буквально в ту же ночь, как станет известно о моей победе, позвоню двум людям: Путину и Зеленскому. Я скажу им: «Нам нужно встретиться». Я гарантирую, что смогу разрешить этот вопрос <...>. Мы заключим сделку в течение 24 часов, — подчеркнул Трамп.

Политик добавил, что Россия никогда не прибегла бы к спецоперации на Украине, если бы в Белом доме заседала его администрация.

Ранее Дональд Трамп заявил, что продолжение финансовой поддержки Киева оттягивает момент урегулирования конфликта на Украине. В ходе встречи со сторонниками в штате Флорида он отметил, конфликт должен быть решен немедленно.