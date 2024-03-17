Трамп пообещал «кровавую баню» в случае своего поражения на выборах Трамп заявил, что США ждет кровавая баня в случае его поражения на выборах

Фото: Seth Wenig-Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Соединенные Штаты столкнутся с кровавой баней, если экс-президент США Дональд Трамп не одержит победу на выборах главы государства в ноябре. Такую точку зрения высказал сам бывший глава страны, выступая перед сторонниками в городе Дейтон (штат Огайо). По мнению политика, это будет лишь начало бед, передает Fox News.

Если меня не изберут, случится кровавая баня. И это самое меньшее, что произойдет. Это будет кровавая баня для страны <...> Мы переживаем упадок. Но мы все изменим. Мы снова сделаем США великой страной, — пообещал политик.

Трамп напомнил, что раньше называл президентские выборы 2016 года в США «самым важным голосованием». Однако «выборы 2024 года превосходят их» по значимости, подчеркнул он.

Кроме того, Трамп выразил уверенность, что одержит победу на предстоящих в ноябре очередных выборах главы государства. Политик считает, что у него и его сторонниках будет возможность сказать действующему главе Штатов, что он «ужасно работал».

Также он сообщил, что время, остающееся до выборов президента в ноябре, обернется вечностью с точки зрения вреда, который может успеть причинить стране нынешний глава страны. Избежать этого, по заверению республиканца, легко — просто-напросто «вернуть его [Трампа] в Белый дом».