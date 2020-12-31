Трамп подал апелляцию в Верховный суд по выборам в Висконсине

https://static.news.ru/photo/93061c42-4b70-11eb-81d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: shealah_craighead/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, который участвовал в новой избирательной кампании, подал апелляцию в Верховный суд страны в связи с выборами главы государства в штате Висконсин.

В его штабе объяснили такое действие желанием обеспечить честность избирательного процесса.

Президент Трамп в качестве кандидата на переизбрание подал апелляцию в Верховный суд США для обеспечения честности выборов в Висконсине, — написали в Twitter избирательного штаба политика.

NEWS: President @realDonaldTrump , in his personal capacity as candidate for re-election, filed an appeal in the United States Supreme Court seeking to ensure election integrity in Wisconsin! — Team Trump (Text TRUMP to 88022) (@TeamTrump) December 31, 2020

Выборы главы государства состоялись в США 3 ноября. Наибольшее число голосов набрал бывший вице-президент Джо Байден. Однако действующий глава государства своего поражения не признаёт. Победителя 6 января официально объявит конгресс, инаугурация запланирована на 20 января 2021 года.

Ранее NEWS.ru писал о том, что апелляционный суд 7-го округа США отклонил иск команды действующего президента Дональда Трампа о пересмотре результатов выборов в штате Висконсин за недостаточностью предоставленных доводов для судебного разбирательства.

Дональд Трамп обратился к республиканцам в сенате с призывом продолжить борьбу за его победу на выборах президента. Глава государства подчеркнул, что так сделали бы и депутаты, если бы они «действительно победили».

Он также назвал победившего на выборах главы государства Байдена «фейковым президентом». Также он считает, что прошедшее в Штатах голосование можно сравнить с избранием лидеров в странах третьего мира.