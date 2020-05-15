Трамп обвинил Обаму в государственной измене

https://static.news.ru/photo/da802708-b501-11ea-a364-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп и Барак Обама Фото: Pat Benic/dpa/Globalllopress

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в государственной измене. Он отметил, что бывший президент Соединённых Штатов следил за предвыборной компанией Дональда Трампа в 2016 году.

Это государственная измена. Смотрите, когда я выступал очень давно, я сказал, что они шпионили за нашей кампанией. Они прослушивали, это было сказано в кавычках и означало современные методы прослушки <...> Я говорил это очень давно. Как оказывается, я был прав, — привели слова американского лидера на портале KP.ru со ссылкой на интервью президента телеканалу CBN News.

Как сообщает портал, генеральный прокурор Соединённых Штатов Уильям Барр отметил, что слежка американскими спецслужбами за предвыборной компанией Дональда Трампа в 2016 году не исключена. К такому выводу генпрокурор пришёл во время расследования о предполагаемом вмешательстве в президентские выборы в 2016 году.

Дональд Трамп в интервью телеканалу CBN News отметил, что уважает Уильяма Барра за то, что он хорошо делает свою работу и является «законом и порядком».

Ранее NEWS.ru писал, что брат бывшего президента Соединённых Штатов Барака Обамы Малик попытался доказать незаконность президентства своего брата. Он опубликовал свидетельство о рождении Барака Обамы, согласно которому политик родился в Кении. Однако подлинность документа не подтвердилась.