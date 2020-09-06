Трамп обвинил демократов и СМИ в развязывании кампании по дезинформации

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Представитель Демократической партии и кандидат в вице-президенты США Камала Харрис заявила, что она и претендующий на пост главы государства Джо Байден могут проиграть на предстоящих выборах из-за слухов о вмешательстве в процесс российской стороны.

По её мнению, в 2020 году выборы в Штатах не обойдутся без влияния извне. Я считаю, что Россия будет в первых рядах, — заявила Харрис в эфире CNN. На вопрос...