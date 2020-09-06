Трамп обвинил демократов и СМИ в развязывании кампании по дезинформации

https://static.news.ru/photo/be9074cc-f051-11ea-93cb-fa163e074e61_660.jpgДональд ТрампФото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global look Press
Президент США Дональд Трамп заявил, что Демократическая партия и «коррумпированные лживые СМИ» США развязали против него крупнейшую кампанию по дезинформации. Он уточнил, что лжи таких масштабов раньше не было.
Демократы вместе с коррумпированными лживыми СМИ развернули крупномасштабную кампанию по дезинформации, подобной которой раньше не было. Они будут говорить что угодно, подобно их недавней лжи обо мне и военнослужащих, и будут надеяться, что это приживётся, — написал в Twitter Трамп.
The Democrats, together with the corrupt Fake News Media, have launched a massive Disinformation Campaign the likes of which has never been seen before. They will say anything, like their recent lies about me and the Military, and hope that it sticks... But #MAGA gets it!
Как писал NEWS.ru, Трамп ранее уже заявил, что никогда не называл павших в Первой мировой войне солдат неудачниками. Так американский лидер отреагировал на сообщение СМИ о том, что в 2018 году во время поездки во Францию он якобы назвал неудачниками американских солдат, погибших в Первой мировой войне. СМИ писали, что Трамп во время визита в Париж из-за плохой погоды отменил поездку на мемориальное кладбище американских солдат, павших в боях Первой мировой войны, заявив: «Зачем мне ехать на это кладбище? Оно полно неудачников». Также появились слухи о том, что в другом разговоре президент США назвал 1800 морских пехотинцев, погибших в битве при Белло Вуд, «лохами». Позже Трамп, выступая перед журналистами, заверил общественность в готовности поклясться чем угодно в том, что никогда не высказывался нелестно о погибших военнослужащих.