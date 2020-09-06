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Трамп обвинил демократов и СМИ в развязывании кампании по дезинформации

17:43, 06 сентября 2020
Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что Демократическая партия и «коррумпированные лживые СМИ» США развязали против него крупнейшую кампанию по дезинформации. Он уточнил, что лжи таких масштабов раньше не было.

Демократы вместе с коррумпированными лживыми СМИ развернули крупномасштабную кампанию по дезинформации, подобной которой раньше не было. Они будут говорить что угодно, подобно их недавней лжи обо мне и военнослужащих, и будут надеяться, что это приживётся, — написал в Twitter Трамп.

Как писал NEWS.ru, Трамп ранее уже заявил, что никогда не называл павших в Первой мировой войне солдат неудачниками. Так американский лидер отреагировал на сообщение СМИ о том, что в 2018 году во время поездки во Францию он якобы назвал неудачниками американских солдат, погибших в Первой мировой войне. СМИ писали, что Трамп во время визита в Париж из-за плохой погоды отменил поездку на мемориальное кладбище американских солдат, павших в боях Первой мировой войны, заявив: «Зачем мне ехать на это кладбище? Оно полно неудачников». Также появились слухи о том, что в другом разговоре президент США назвал 1800 морских пехотинцев, погибших в битве при Белло Вуд, «лохами». Позже Трамп, выступая перед журналистами, заверил общественность в готовности поклясться чем угодно в том, что никогда не высказывался нелестно о погибших военнослужащих.

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