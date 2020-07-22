Трамп направил дополнительные силы в города США для борьбы с преступниками

https://static.news.ru/photo/29a5309a-cc58-11ea-baf1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Yuri Gripas/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп распорядился ввести дополнительные силы в города страны. Это необходимо для борьбы с преступностью.

Сегодня я объявляю о резком увеличении числа сотрудников федеральных правоохранительных органов, направляемых в те сообщества в США, которые захлестнула волна насильственных преступлений, — цитирует Трампа ТАСС.

По словам главы государства, сотни сотрудников правоохранительных органов будут направлены в Чикаго.

Рост числа преступлений в США начался на фоне протестов из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Один из служителей закона поставил мужчине колено на шею, после чего Флойд потерял сознание, а позже скончался в больнице. У погибшего были неоднократные проблемы с законом, он был несколько раз осуждён. Демонстранты требуют остановить полицейский произвол и выступают против расизма. Во многих городах США пострадали памятники, которые были осквернены либо демонтированы.

Ранее американский лидер выступил с другим заявлением. Он сообщил, что власти Портленда потеряли контроль над демонстрантами. В этом городе стражи порядка атаковали российских журналистов.

Как писал NEWS.ru, полицейские разбили камеру, а также ударили одного из сотрудников Первого канала.