Президент США Дональд Трамп примет решение о визите в Москву на праздничные мероприятия по случаю Дня Победы «в своё время».
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Решение будет принято им в своё время. Давайте подождём, — ответил Хантсман на вопрос, приедет ли Трамп на 9 Мая в Москву.
Владимир Путин пригласил своего американского коллегу на торжества по случаю Дня Победы на саммите G20 в Японии в июне. Трамп обещал подумать над предложением.
Как сообщал News.ru, приглашение в Россию на 9 Мая получил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. О том, принял ли генсек предложение, информации не поступало. Между тем своё участие в праздничных мероприятиях уже подтвердили главы более чем 20 государств, среди которых Франция, Чехия, Куба, Сербия, Венесуэла и Индия.
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