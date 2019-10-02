https://static.news.ru/photo/fcab3ab8-e543-11e9-8b0d-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп примет решение о визите в Москву на праздничные мероприятия по случаю Дня Победы «в своё время».

Об этом «Коммерсанту» рассказал американский посол в Москве Джон Хантсман накануне своего отъезда из России. Дипломат отметил, что Трамп считает важным держать открытыми каналы коммуникации между двумя странами и рассматривает отношения с Россией как ключевые для США.

Решение будет принято им в своё время. Давайте подождём, — ответил Хантсман на вопрос, приедет ли Трамп на 9 Мая в Москву.

Владимир Путин пригласил своего американского коллегу на торжества по случаю Дня Победы на саммите G20 в Японии в июне. Трамп обещал подумать над предложением.

Как сообщал News.ru, приглашение в Россию на 9 Мая получил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. О том, принял ли генсек предложение, информации не поступало. Между тем своё участие в праздничных мероприятиях уже подтвердили главы более чем 20 государств, среди которых Франция, Чехия, Куба, Сербия, Венесуэла и Индия.