Названа женщина года по версии Time Режиссер «Барби» Грета Гервиг стала женщиной года во версии журнала Time

Фото: Fred Duval/Keystone Press Agency/Global Look Press

Грета Гервиг

Журнал Time назвал женщиной года Грету Гервиг — режиссера самого кассового фильма 2023 года «Барби». В публикации отмечается, что ее карьера разрушает гендерные стереотипы. Кроме того, она стала единственным режиссером, чьи первые три сольных фильма окупились в прокате и были номинированы на кинопремию «Оскар».

Так, ее полуавтобиографический сольный режиссерский дебют «Леди Берд» (2017) собрал в прокате $79 млн при бюджете в $10 млн. На второй фильм «Маленькие женщины» (2019) было выделено $40 млн, в итоге он заработал $231 млн. Наконец, «Барби» (2023) обошла все другие картины и возглавила бокс-офис в 2023 году с $1,4 млрд сборами.

Эти коммерческие триумфы отражают то, как ее творчество находит отклик в культуре, особенно среди женщин и девушек, эмоциональную жизнь и амбиции которых Гервиг исследует в своих фильмах. Но добиться ее успеха в вопросах гендера означало бы приуменьшить то, что ее работа также выходит за рамки своих границ, — отмечают журналисты.

Ранее канадский актер Райан Гослинг, исполнивший роль Кена в фильме «Барби», выразил разочарование из-за отсутствия номинации на премию «Оскар» у своей коллеги по цеху Марго Робби. Имени актрисы не оказалось в числе претендентов на статуэтку, как и режиссера картины Греты Гервиг. Гослинг счел такое решение несправедливым. При этом сам Гослинг был номинирован за лучшую мужскую роль второго плана.