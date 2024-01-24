Райан Гослинг разозлился из-за номинаций на «Оскар-2024» Райан Гослинг раскритиковал «Оскар» из-за отсутствия номинации у Марго Робби

Фото: Fred Duval/Keystone Press Agency/Global Look Press

Райан Гослинг

Канадский актер Райан Гослинг выразил разочарование из-за отсутствия номинации на премию «Оскар» у своей коллеги по цеху Марго Робби, исполнившей главную роль в фильме «Барби» Греты Гервиг. Имени актрисы не оказалось в числе претендентов на статуэтку, как и режиссера картины Греты Гервиг. Гослинг счел такое решение несправедливым, передает Deadline.

Сказать, что я разочарован тем, что они не номинированы в своих соответствующих категориях, было бы преуменьшением. Они заставили нас смеяться, они разбили наши сердца, они продвинули культуру на новый уровень, и они вошли в историю. Их работа должна быть признана наряду с другими очень достойными номинантами, — заявил Гослинг.

Актер добавил, что он польщен тем, что получил номинацию за роль пластиковой куклы по имени Кен, однако Кена нет без Барби, а фильма не было бы без Греты Гервиг. Гослинг добавил, что без этих талантливых женщин не было бы «исторического, всемирно признанного фильма».

Ранее в Сети завирусилась реакция Райана Гослинга на победу песни Кена из фильма «Барби» I’m Just Ken («Я просто Кен») на прошедшей в США премии кинокритиков Critics Choice Awards 2024. Услышав, что композиция получила награду, Гослинг не смог сдержать удивления. Ошеломленный и недоуменный вид актера стал новым интернет-мемом.