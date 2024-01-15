Реакция Райана Гослинга на премии Critics Choice Awards стала мемом Гослинг стал мемом из-за реакции на победу песни Кена на Critics Choice Awards

В Сети завирусилась реакция 43-летнего канадского актера Райана Гослинга на победу песни Кена из фильма «Барби» I’m Just Ken («Я просто Кен») на прошедшей в США премии кинокритиков Critics Choice Awards 2024, пишет Telegram-канал Super.ru. Услышав, что композиция получила награду, Гослинг не смог сдержать удивления. Ошеломленный и недоуменный вид актера стал новым интернет-мемом.

Песню Кена, которая завоевала приз в номинации «Лучшая оригинальная песня», исполнил сам Гослинг. Всего на премии Critics Choice Awards фильм «Барби» получил шесть наград, в том числе приз в категории «Лучшая комедия».





Ранее стало известно, что московские кинотеатры отказались показывать пиратские версии голливудских фильмов «Барби» и «Оппенгеймер». В сетях кинотеатров «Люксор», «Синема Парк/Формула Кино», «Москино» и «КАРО» сообщили, что без прокатного удостоверения фильмы не могут быть показаны на большом экране.

Позднее фильм «Барби» начали показывать в кинотеатрах России с официальной озвучкой. Американская картина вышла в отечественный кинопрокат в дубляже с официальными голосами, исполнительницу главной роли Марго Робби озвучила актриса Татьяна Шитова.

Также сообщалось, что в России легально посмотреть «Барби» в кино нельзя, поскольку права на фильм принадлежат американской студии Warner Bros., покинувшей РФ в начале 2022 года после начала СВО на Украине. Как рассказали представители студии озвучивания, в российских кинотеатрах будет показана цифровая копия картины, а не кинотеатральная.