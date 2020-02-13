https://static.news.ru/photo/b41a9a2a-4ea0-11ea-9ef2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov /Global Look Press

Дата оглашения приговора гражданину России Андрею Тюрину в суде Южного округа Нью-Йорка перенесена на 19 мая. Изначально эта процедура должна была пройти 13 февраля.

Об этом сообщили журналистам РИА Новости в пресс-службе суда. При этом там не смогли назвать причины подобного решения.

Как писал NEWS.ru, Тюрин был задержан на территории Грузии по запросу Вашингтона и экстрадирован в Соединённые Штаты.

По версии следствия, россиянин взламывал компьютерные системы различных финансовых структур и брокерских контор. Кроме того, он получил незаконный доступ к базам данных СМИ, имеющих финансовую направленность.

Подсудимый признал вину по предъявленным ему обвинениям в киберпреступлениях. Ему грозит до 92 лет тюрьмы. Только за преступный сговор при компьютерных взломах и банковское мошенничество он может получить по 30 лет. Кроме того, россиянин обвиняется ещё по четырём пунктам.