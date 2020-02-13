Дата оглашения приговора гражданину России Андрею Тюрину в суде Южного округа Нью-Йорка перенесена на 19 мая. Изначально эта процедура должна была пройти 13 февраля.
Об этом
Как писал NEWS.ru, Тюрин был задержан на территории Грузии по запросу Вашингтона и экстрадирован в Соединённые Штаты.
По версии следствия, россиянин взламывал компьютерные системы различных финансовых структур и брокерских контор. Кроме того, он получил незаконный доступ к базам данных СМИ, имеющих финансовую направленность.
Подсудимый признал вину по предъявленным ему обвинениям в киберпреступлениях. Ему грозит до 92 лет тюрьмы. Только за преступный сговор при компьютерных взломах и банковское мошенничество он может получить по 30 лет. Кроме того, россиянин обвиняется ещё по четырём пунктам.
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