Суд отклонил ходатайства Байдена-младшего о снятии обвинений Суд отклонил ходатайства Хантера Байдена по неуплате налогов на $1,4 млн

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Хантер Байден

Суд в Лос-Анджелесе отклонил ходатайства сына президента США Джо Байдена Хантера о снятии с него обвинений в неуплате федеральных налогов, сообщил телеканал CNN со ссылкой на судебные документы. Уточняется, что речь идет о сумме не менее $1,4 млн.

При этом Байден так и не признал себя виновным по обвинениям в неуплате налогов. Сын главы США лично пришел на заседание в Лос-Анджелесе.

Ранее Хантеру Байдену предъявили обвинения в неуплате налогов по девяти пунктам. Сыну американского лидера может грозить до 17 лет лишения свободы. Обвинительное заключение 7 декабря поступило в базу окружного суда Центрального округа штата Калифорния. Как говорится в документе, Хантер причастен к четырехлетней схеме по неуплате налогов на сумму не менее $1,4 млн, которые он должен был выплатить государству с 2016 по 2019 год. До этого прокуратура США предъявляла обвинения сыну американского президента в связи с нарушениями, связанными с владением оружием.

При этом позднее два ключевых комитета палаты представителей Конгресса США выразили готовность договориться с Хантером Байденом о новой дате для дачи свидетельств, они решили, что могут отказаться от привлечения его к ответственности за то, что он однажды проигнорировал повестку в суд. Уточняется, что они были не против провести закрытые слушания.