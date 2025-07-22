Стало известно, кто на самом деле мог повлиять на позицию Трампа по России

Стало известно, кто на самом деле мог повлиять на позицию Трампа по России Hill: Трамп начал высказывать угрозы в адрес России из-за влияния своей жены

Жесткая позиция американского лидера Дональда Трампа в отношении России частично обусловлена влиянием его супруги Мелании, заявил американский конгрессмен Дон Бэкон в комментарии для The Hill. По словам политика, первая леди США регулярно обсуждает с президентом ситуацию на Украине.

Думаю, мы должны сказать ей спасибо, — отметил Бэкон.

На прошлой неделе Трамп выдвинул Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом. В случае отказа США угрожают введением 100% тарифов на российские товары и дополнительными пошлинами для стран, закупающих российские энергоносители.

Ранее авторы этого же издания заметили, что российское руководство продолжает придерживаться своих стратегических целей в специальной военной операции. Его не пугает даже ультиматумы и угрозы новых санкций со стороны президента США.

До этого профессор Чикагского университета Джон Миршаймер раскритиковал план Трампа по урегулированию украинского конфликта. Он спрогнозировал продолжение боевых действий с высокой вероятностью победы России.