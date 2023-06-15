США заявили о готовности работать с Россией по ДСНВ Госдеп: США готовы конструктивно работать с РФ по ДСНВ, проводить консультации

Фото: Olga Sokolova/Russian Look

США готовы работать с Россией в конструктивном ключе в рамках выполнения договоренностей по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), в том числе проводить консультации. Об этом ТАСС рассказал представитель американского Госдепартамента. По его словам, консультацию могут начаться, когда Россия окажется к ним готова.

Соединенные Штаты неоднократно подчеркивали, что готовы конструктивно работать с Россией над полным выполнением договора. Это включает в себя консультации, когда Россия будет готова, — сказал дипломат.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова к диалогу по новому соглашению на замену Договору о сокращении стратегических и наступательных вооружений (ДСНВ), срок которого истекает в 2026 году. Она подчеркнула, что Москва не отказывается от политико-дипломатических методов обеспечения безопасности, но они должны быть равноправными и конструктивными.

В свою очередь замглавы думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что США будут пытаться договариваться с Россией по вопросу контроля за ядерным оружием, чтобы избежать глобальной войны. По его мнению, Белый дом может начать имитировать некие инициативы, направленные на улучшение международной обстановки, чтобы Байден в преддверии выборов мог предстать в образе миротворца и снизить напряженность в мире.