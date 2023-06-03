В МИД России заявили о готовности к диалогу по контролю над вооружением Захарова заявила, что Россия готова к диалогу по контролю над вооружением

Фото: МИД РФ

Представитель МИД РФ Мария Захарова

Россия готова к диалогу по новому соглашению на замену Договору о сокращении стратегических и наступательных вооружений (ДСНВ), срок которого истекает в 2026 году, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что Россия не отказывается от политико-дипломатических методов обеспечения безопасности, но они должны быть равноправными и конструктивными.

Россия не отказывается и никогда не отказывалась от политико-дипломатических методов обеспечения безопасности, которые могут иметь различную форму и реализовываться в различных форматах. Однако жизнь показывает, что такие методы могут быть эффективными и жизнеспособными только в том случае, когда все стороны реально настроены на равноправное и конструктивное сотрудничество и честно выполняют достигнутые договоренности, не пытаясь жульничать и переиначивать их в свою пользу, — сказала Захарова.

Она отметила, что Москва не видит признаков того, что ради декларируемой приверженности контролю над вооружениями Вашингтон готов отказаться от цели нанести России «стратегическое поражение» и добиться устранения ее с международной арены. Захарова также подчеркнула, что, если США и их союзники действительно хотят вернуться к работе по контролю над вооружениями, то они должны отказаться от стремления выстроить мир по своим лекалам и свернуть с пути, который может привести к глобальной катастрофе.

Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее отметил, что США предупредили РФ о контрмерах по ДСНВ в привычной для себя манере выдвижения условий. Он заявил, что Москва не приемлет ультиматумов, ее решение о приостановке ДСНВ незыблемо и не зависит от любых контрмер США. Дипломат добавил, что условием для возвращения к ДСНВ является отказ США от фундаментально враждебной политики в отношении России.

Ранее замглавы думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что США будут пытаться договариваться с Россией по вопросу контроля за ядерным оружием, чтобы избежать глобальной войны. По его мнению. Белый дом может начать имитировать некие инициативы, направленные на улучшение международной обстановки, чтобы Байден в преддверии выборов мог предстать в образе миротворца и снизить напряженность в мире.