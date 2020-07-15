США ввели визовые ограничения для сотрудников китайских компаний

https://static.news.ru/photo/0d3587a6-c6af-11ea-b5bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Huang Bohan/Xinhua/Global Look Press

Власти США ввели визовые ограничения для сотрудников китайских технологических компаний.

В частности, ограничения коснулись компании Huawei, некоторые сотрудники которой оказывают материальную поддержку режиму Коммунистической партии Китая.

Как заявил глава Госдепартамента США, одна из причин этого решения — материальная поддержка китайских IT-компаний режима, причастного к «нарушению прав человека», пишет РИА Новости.

Согласно закону США об иммиграции и гражданстве, иностранцу запрещён въезд в страну, если у госсекретаря есть основания полагать, что нахождение приезжего в Штатах «будет иметь потенциально серьёзные неблагоприятные внешнеполитические последствия».

Накануне Помпео предупредил об опасности использования технологий китайской компании Huawei. По его мнению, через технологии Huawei данные граждан могут попасть в Китай. Он также добавил, что санкции в отношении китайской корпорации находят всё большую поддержку по всему миру.

США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G.

Ранее США обвинили Huawei в установке бэкдоров в телекоммуникационных сетях по всему миру. Они якобы позволяют китайской компании получить доступ к данным пользователей мобильных операторов.

Производитель оборудования обязан встраивать в него подобную опцию для правоохранительных органов. Но при этом ему самому запрещено получать доступ к данным пользователей. США считают, что Huawei нарушила это обязательство.

Как писал NEWS.ru ранее, власти Соединённых Штатов призвали страны Евросоюза отказаться от сотрудничества с китайской компанией Huawei в сфере развития нового поколения связи 5G. Взамен Вашингтон предлагает присмотреться к Ericsson, Nokia и Samsung.

Также стало известно, что власти США не исключают, что могут применить новые санкции в отношении Китая из-за ситуации в Южно-Китайском море. Об этом сообщил на интернет-семинаре в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэвид Стилуэлл. По его словам, использование Вашингтоном ограничительных мер против Пекина не увеличит риск конфликта в Южно-Китайском море, поскольку США обеспечивают «исполнение существующего права». Стилуэлл полагает, что Китай использует «бандитскую тактику» в целях получения контроля над энергетическими ресурсами в Южно-Китайском море, поэтому такие шаги КНР угрожают существующему региональному порядку, «давшему Азии десятилетия процветания».