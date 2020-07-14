США не исключают введения новых санкций против Китая

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Власти США не исключают, что могут применить новые санкции в отношении Китая из-за ситуации в Южно-Китайском море.

Об этом сообщил на интернет-семинаре в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэвид Стилуэлл.

По его словам, использование Вашингтоном ограничительным мер против Пекина не увеличит риск конфликта в Южно-Китайском море, поскольку США обеспечивают «исполнение существующего права».

Стилуэлл полагает, что Китай использует «бандитскую тактику» в целях получения контроля над энергетическими ресурсами в Южно-Китайском море, поэтому такие шаги КНР грозят существующему региональному порядку, «давшему Азии десятилетия процветания».

Накануне госсекретарь США Майкл Помпео опубликовал заявление, в котором предупредил, что Вашингтон будет считать незаконными практически все притязания Пекина на ресурсы на дне Южно-Китайского моря.

Госсекретарь США также напомнил, что Пекин не предложил юридических оснований своей политики, а арбитражный трибунал в 2016 году отверг претензии КНР. Так, Вашингтон считает, что КНР не имеет юридических оснований для эксклюзивной экономической зоны вокруг рифа Скарборо и островов Спратли, которые оспаривают Филиппины, а также на риф Мисчиф и банку Секонд Томас. Помимо этого, власти США не признают права КНР на воды за пределами 12-мильной зоны вокруг островов Спратли. Также отрицаются претензии Пекина на воды, оспариваемые Вьетнамом, Малайзией и Индонезией, подчеркнул Помпео.

Кроме того, госсекретарь США объявил незаконными претензии Китая на банку Джеймс — подводное образование, расположенное в 50 милях от Малайзии и в тысяче миль от побережья КНР. Посольство Китая в Вашингтоне подвергло его заявление критике, писал NEWS.ru.

Китай несколько десятилетий ведёт споры с Вьетнамом, Брунеем, Малайзией и Филиппинами по поводу территориальной принадлежности нескольких островов в Южно-Китайском море, где были обнаружены значительные запасы углеводородов.

В 2016 году постоянная палата третейского суда в Гааге по иску Филиппин постановила, что КНР не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Согласно решению суда, спорные территории архипелага Спратли не являются островами — никакой исключительной экономической зоны там нет. Тем не менее власти Китая не признали решение арбитража.