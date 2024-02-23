США ввели санкции против Грызлова и девелоперской группы «ПИК» США ввели санкции против посла Грызлова и девелоперской группы «ПИК»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Борис Грызлов

Министерство финансов США ввело новый пакет санкций против России, сообщается на сайте американского ведомства. В SDN-лист («специально назначенные лица») включили как физлиц, так и юридические лица РФ из-за событий на Украине. Как следует из документа, совместно Минфин и Госдепартамент США ввели санкции «в отношении более чем 500 целей», кроме того, 90 компаний включены в санкционный список по линии Минторга США.

Под санкции подпали банк «Авангард», девелоперская группа «ПИК», горнодобывающая компания «Мечел», СУЭК, Национальная система платежных карт — оператор платежной системы «Мир» и другие. Среди физлиц в список включены посол Москвы в Минске Борис Грызлов, глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, министр Чечни по национальной политике Ахмед Дудаев. Также в санкционный список физлиц внесли начальника колонии, где скончался оппозиционный политик Алексей Навальный, гендиректора Туламашзавода Евгения Дронова, руководителя «Фортума» Вячеслава Кожевникова и других.

За деятельность в интересах России Минторг США ввел экспортные ограничения против 93 компаний. 63 из них — российские, 8 — из Китая, 16 — из Турции, 4 — из ОАЭ, 2 — из Киргизии, по одной из Индии и Южной Кореи.

Ранее Европейский союз официально принял 13-й пакет индивидуальных и экономических санкций против России. Под рестрикции попали 194 физических и юридических лица, в том числе министр обороны Северной Кореи.

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо ранее рассказал агентству Reuters, что Вашингтон планирует опубликовать новые ограничения против России 23 февраля. Санкции США будут направлены против «более чем 500 целей». По его словам, такими действиями американское руководство стремится призвать Россию к ответу за спецоперацию на Украине. Заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд отметила, что новые санкции против России будут просто «сокрушительными».