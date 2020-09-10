Укол «шпилем»: США введут «солсберийские» санкции за Навального

Госсекретарь Майк Помпео допустил, что к отравлению Алексея Навального причастны высокопоставленные российские чиновники. Ранее члены комитета по иностранным делам Палаты представителей потребовали от президента расследовать инцидент и, если будет доказано применение химоружия, ввести санкции против России. Судя по всему, новые ограничительные меры становятся неизбежными, вопрос лишь в том, насколько жёсткими они будут. И у США есть основания действовать решительнее, чем Евросоюз.

Госсекретарь Майк Помпео, отвечая на вопрос журналиста, заявил: весьма вероятно, в отравлении Навального замешаны «высокопоставленные российские чиновники». В то же время он довольно туманно высказался о перспективах санкций.

Я не хочу опережать президента в этом вопросе, — пояснил Помпео. — Мы посмотрим, оценим и убедимся, что делаем всё возможное для того, чтобы подобное не повторилось в будущем.

Между тем глава комитета по международным делам Палаты представителей, демократ Элиот Энгел, а также его коллега-республиканец Майкл Маккол направили в президентскую администрацию письмо с требованием запустить процесс, аналогичный санкциям за отравление Скрипалей.

Впервые эта схема была применена в 2018 году и вылилась в два раунда санкций. Применение «Новичка» в Солсбери в США классифицировали как использование химического оружия. Администрации президента было дано 60 дней на то, чтобы определить, действительно ли использовались запрещённые отравляющие вещества. По истечению этого срока Белый дом подтвердил этот факт и ввёл первый раунд санкций. Они оказались довольно символическими — ограничение на поставки технологий двойного назначения, оружия, выдачу финансовой помощи и государственных кредитов. Сотрудничество во всех этих сферах и без того было приостановлено.

Затем США поставили России ультиматум: доказать, что она отказалась от химического оружия или столкнуться со вторым раундом санкций. Москва не стала выполнять его. Поэтому президента обязали выбрать как минимум три варианта ограничительных мер из предложенных шести: понижение дипломатического представительства, запрет на полёты в США государственных авиакомпаний РФ, ограничения на импорт или на экспорт, запрет на кредитование со стороны американских банков или блокирование программ помощи России через международные институты.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Интересно, что администрация Трампа тогда серьёзно просрочила дедлайны по введению второго раунда санкций, которые установил для неё Конгресс. Это свидетельство того, что порча экономических отношений с РФ — непопулярная идея в Белом доме. Конгрессмены написали в администрацию целый ряд писем с требованием наконец выполнить их предписание. В конце концов, Трамп остановился на ограничении международной помощи России, которой она и без того не пользовалась, и незначительных торговых ограничениях.

Согласно источникам The Washington Post, Трамп не верил в то, что Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены «Новичком». Этим можно объяснить задержку в принятии ответных мер.

Трамп был полностью уверен в том, что существуют серьёзные сомнения по поводу отравления, — рассказал изданию источник в Белом доме. — Он и Тереза Мэй (тогдашний премьер-министр Великобритании, — NEWS.ru) потратили десять минут на этот разговор. Мэй говорила, что это «очень вероятно», а он отвечал, что не уверен в этом.

Нечто подобное стоит ожидать со стороны США и в ответ на отравление Навального. Однако ситуации тогда и сегодня отличаются. Санкции могут быть жёстче. Ведь Россия становится участницей скандала с применением химического оружия уже второй раз, а это значит, что предыдущие, мягкие, санкции оказались неэффективны. С другой стороны, в США грядут президентские выборы, а Трампа постоянно обвиняют в связях с Россией. Чтобы показать, что это не так, глава Белого дома может отреагировать более решительно и быстро.

Впрочем, инцидент с Навальным произошёл на территории России и не затронул иностранных граждан, и это аргумент в пользу того, что оснований для жёстких экономических санкций на этот раз не набирается. В Вашингтоне пока что предлагают Европе в знак протеста отказаться от газопровода «Северный поток — 2». Но американские санкции против этого проекта уже были введены, которые фактически похоронили маршрут, поэтому инструменты для давления на Москву по этому направлению у США почти исчерпаны.