США теряют ключевого союзника на Ближнем Востоке из-за России NYT: ОАЭ все чаще игнорируют США и развивают сотрудничество с Россией и Китаем

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Объединенные Арабские Эмираты все чаще игнорируют интересы США, активно развивая сотрудничество с Россией и Китаем, сообщает The New York Times. По данным газеты, несмотря на то, что ближневосточная страна является ключевым союзником Вашингтона, ее лидер Мухаммед бен Заид аль Нахайян за последний год дважды приезжал в РФ, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Развитие отношений показывает, что ближневосточный лидер, которого правительство США считает важным партнером, все чаще предпочитает следовать собственным путем, — отмечается в материале.

Кроме этого, Вашингтону не удалось убедить Абу-Даби присоединиться к внешнеполитическому курсу США в вопросах, касающихся «изоляции» России и ограничения военных связей с Китаем.

Ранее издание The Hill сообщало, что сотрудничество России и ОАЭ, а также решение лидера ближневосточной страны посетить ПМЭФ-2023 всерьез обеспокоило американцев. По мнению обозревателей портала, между США и Эмиратами намечается раскол, который начался при бывшем президенте Бараке Обаме, а усилился с началом конфликта на Украине. Сейчас ОАЭ активно наращивают свой экономический потенциал, выбирая в качестве партнеров Россию и Китай.