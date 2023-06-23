В США обеспокоились сотрудничеством России с ОАЭ The Hill: сговор ОАЭ с Россией заставил беспокоиться Вашингтон

Фото: kremlin.ru

Перед началом переговоров Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян осмотрели стенды Объединённых Арабских Эмиратов на площадке ПМЭФ-2023

Сговор Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) с Россией и Китаем вызвал обеспокоенность в США, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на издание The Hill. По мнению авторов материала, между Вашингтоном и ОАЭ намечается раскол, который начался еще при экс-президенте США Бараке Обаме и усилился с началом украинского конфликта. Как уточняют журналисты, эмиратцы постепенно стали наращивать экономический потенциал, начав активно сотрудничать с Россией и КНР, что не понравилось правительству США.

Эмиратцы в конце концов пришли к выводу, что с такими друзьями враги не нужны, и они постепенно обратились к России и Китаю за экономическим ростом и дипломатическими рычагами воздействия. ОАЭ стали крупнейшим торговым партнером России и Китая в арабском мире. Сговор ОАЭ с российскими интересами уже некоторое время вызывает трения с правительством США, — говорится в статье.

Аналитики отмечают, что к напряжению отношений привели тайные переговоры о ядерной сделке с Ираном. Военные ограничения экс-президента США Дональда Трампа и действующего лидера Джо Байдена побудили ОАЭ отказаться от покупки истребителей F-35. Сделка оценивалась в $20 млрд.

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Авторы статьи утверждают, что Вашингтон пришел в ярость из-за того, какой эффект оказало сближение Москвы и ОАЭ на дипломатические и экономические отношения. Так, Арабские Эмираты воздержались от голосования по резолюции ООН, осуждающей проведение специальной военной операции на Украине. Кроме того, ОАЭ не обращают внимания на обход Россией санкций. США теряют влияние в Персидском заливе: ОАЭ отказались нарастить добычу нефти и выбрали путь сокращения.

В статье отмечается, что в качестве реакции на действия ОАЭ Министерство финансов США публично раскритиковало несоблюдение санкций, наложив ограничения на многочисленные эмиратские организации, а также на российский банк, работающий в ОАЭ по лицензии ЦБ Арабских Эмиратов. Эксперты заключают, что яростные действия США только усилили раскол, назревший до украинского конфликта.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия заинтересована во взаимовыгодном сотрудничестве с ОАЭ. По его словам, речь идет, в частности, о продолжении торгово-экономических отношений.