В США призвали администрацию Байдена немедленно передать ВСУ ракеты ATACMS Конгрессмены США внесли резолюцию о незамедлительной передаче Киеву ракет ATACMS

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Конгрессмены США от обеих партий предложили резолюцию, в которой призвали администрацию президента Джо Байдена срочно отправить Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS, говорится в заявлении, распространенном пресс-службой комитета по иностранным делам Палаты представителей. Документ поддержали председатель вышеуказанного комитета Майкл Маккол (республиканец от штата Техас), а также ряд республиканцев и демократов.

Успех контрнаступления Украины напрямую связан с военной помощью, которую предоставляют США и наши союзники. Поэтому вызывает крайнее разочарование то, что администрация сидит на оставшихся миллиардах долларов на военную помощь. Этого хватило бы на немедленную передачу Украине ATACMS, что помогло бы ее Вооруженным силам и серьезно изменило бы боевую обстановку, — заявил Маккол.

В документе отмечается, что украинская сторона ранее обращалась к США с просьбой о предоставлении ракетных комплексов ATACMS, способных поражать цели на расстоянии до 300 км, для ударов по критически важным российским военным объектам и командным пунктам. Законодатели подчеркнули отсутствие существенной реакции со стороны России на поставку Великобританией ракет Storm Shadow на Украину, и указали на то, что США вместе с союзниками имеют на вооружении тысячи ракетных комплексов ATACMS.

Ранее газета The Times сообщила со ссылкой на украинские источники о готовности ВСУ использовать британские дальнобойные ракеты для ударов по Крыму. В мае Лондон поставил Киеву несколько крылатых ракет Storm Shadow, которые имеют дальность поражения порядка 250 км.