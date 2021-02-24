США раскололись по вопросу новых антироссийских санкций

Администрация президента Джо Байдена заявила, что готовит санкции против России за взлом компьютеров в государственных ведомствах США. В Белом доме уточнили, что пакет мер может включать не только санкционные механизмы. Тем временем даже американские эксперты сомневаются, что Соединённые Штаты могут кого-либо наказывать за кибершпионаж, учитывая, что Агентство национальной безопасности (АНБ) занимается по сути тем же самым. Однако соратники Байдена нашли лазейку, позволяющую им выставить подобные действия в новом качестве.

На первом слушании в конгрессе, посвящённом взлому программного обеспечения SolarWinds, представители американских технологических компаний заявили, что за шпионской кампанией может стоять только Россия, а для её проведения потребовалась слаженная работа не менее 1000 высококвалифицированных инженеров.

Мы нашли существенные улики, которые указывают на российскую Службу внешней разведки, и мы не нашли улик, которые вели бы куда-то ещё, — заявил президент Microsoft Брэд Смит на слушаниях в сенатском комитете по разведке.

О взломе компьютеров в государственных ведомствах США стало известно в декабре 2020 года. Хакерам удалось получить к ним доступ через программное обеспечение компании SolarWinds. Вашингтон сразу же заявил, что за произошедшим стоит Россия, и потратил последующие недели на выяснение масштабов взлома.

Расследование выявило, что атака на госведомства была не такой серьёзной, как считалось изначально. Следы взлома обнаружили в министерствах юстиции, энергетики, финансов, транспорта, торговли и внутренней безопасности, а также в Национальном институте здравоохранения и в космическом агентстве NASA. При этом хакеры выбрали своими целями лишь некоторые компьютеры в этих ведомствах — шпионские программы на остальных устройствах, в которые они попали вместе с обновлением от SolarWinds, позже были деактивированы.

EPA/TASS

Это усложняет задачу администрации Байдена, которая заявила о намерении наказать Россию за кибершпионаж. При условии точечного воздействия и отсутствия других целей, за исключением сбора данных, произошедшее сложно квалифицировать как угрозу национальной безопасности. Тем же самым занято американское АНБ, равно как и службы внешней разведки других государств.

Но взлом SolarWinds получил такую широкую огласку в США, что Белый дом оказался в положении, когда бездействие будет расценено как слабость. Тем более Байден сам неоднократно критиковал предшественника Дональда Трампа за его нежелание жёстко отвечать на действия Москвы. По данным источников The Washington Post, в Белом доме классифицируют взлом как «неизбирательный» и «подрывной», а это открывает возможности для введения санкций. Хотя шпионская кампания не привела к материальному ущербу, украденные данные могут быть использованы для этого в будущем, считают в администрации Байдена.

Наш ответ [против России] будет включать ряд инструментов, как публичных, так непубличных, и это не будут просто санкции, — заявил советник по национальной безопасности Джейк Салливан. — Мы убедимся, что Россия поняла, где проходит «красная линия» в отношениях с США.

Однако даже американские эксперты считают подобные аргументы довольно слабыми. Бывший директор департамента по Европе и России Совета по национальной безопасности США Фиона Хилл подчеркнула, что в сфере кибершпионажа лучше делать акцент на меры защиты, а не нападения.

Проводить ответную кибератаку рискованно, — пояснила Хилл. — Стратегия «око за око» всегда может вылиться в порочный круг.

Бывший директор российских операций ЦРУ Пол Колб добавляет, что санкции против Москвы до сих пор были неэффективны и не предотвратили нежелательных для США сценариев развития событий.

Когда мы что-то предпринимаем и посылаем сигнал о нашем раздражении, мы получаем чувство самоудовлетворения, — заметил Колб. — Но мне сложно найти хотя бы один пример, когда санкции против России по-настоящему изменили её поведение.

Учитывая, что в Вашингтоне расходятся по поводу необходимости санкций за взлом SolarWinds, жёсткие ограничения против РФ маловероятны. Скорее всего, США введут точечные санкции против лиц и ведомств, которых они считают виновными в произошедшем. Ранее эксперты не исключали высылки нескольких российских дипломатов из США. Предыдущий госсекретарь Майк Помпео также принял решение закрыть американское генконсульство во Владивостоке. Хотя на данный момент диппредставительство всё ещё открыто, прекращение его работы или требование закрыть одно из российских генконсульств в США может стать логичной мерой: американцы уже конфисковывали здания, принадлежащие российской дипмиссии, по обвинениям в шпионаже.