США подняли в небо самолёты управления коммуникациями при ядерной войне

США подняли в небо сразу четыре самолёта системы управления коммуникациями при ядерной войне ТАCАМО. Это специальная сеть из линий экстренной связи, отвечающая за взаимодействие генералов и других высокопоставленных лиц, которые принимают решения по нанесению или отражению ударов, сообщает Пятый канал.

Уточняется, что самолёты летают уже несколько дней. По мнению аналитиков, речь может идти об учениях или ответе на приведение стратегических сил сдерживания России в режим повышенной готовности. Одна из самых радикальных версий гласит, что Вашингтон готовится нанести ядерный удар по Ирану в координации с ВВС Израиля.

27 февраля президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания, в которые входит и ядерный потенциал РФ, в особый режим боевого дежурства.

Ранее в ночь на 13 марта по иракскому городу Эрбиль был нанесён ракетный удар со стороны Ирана. Взрывы в столице Иракского Курдистана были зафиксированы около генконсульства США после полуночи. Всего по городу было выпущено 20 ракет, никто из американских служащих и военных не пострадал. В Иране заявили, что целью ракетного удара стали «секретные израильские базы».

При этом показания сторон касаемо нанесённого урона не совпали: американский служащий сообщил, что инфраструктура не повреждена и следов попадания снарядов в здание не обнаружено, в то время как представитель Ирака заявил о повреждении консульства.

Позже глава департамента внешних связей регионального курдского правительства Лаук Гафури предоставил информацию, согласно которой дипздание США не пострадало, в отличие от близлежащей территории. Он подчеркнул, что ущерб также был нанесён расположенному рядом зданию телеканала Kurdistan 24.