США отзывают половину дипломатов из Ирака

https://static.news.ru/photo/e9eccc5e-21dc-11ea-8828-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Joint Staff/via Globallookpress.com

Власти Соединённых Штатов приняли решение о выводе половины дипломатического корпуса из Ирака. Причиной стал рост напряжённости в отношении с Ираном.

В общей сложности страну покинут десятки сотрудников дипмиссии в Багдаде и других городах, передаёт Politico. Сроки возвращения работников неизвестны. При этом посол США Мэтью Туллер не будет выезжать из страны.

Журналисты российского ТАСС обратились в Государственный департамент Соединённых Штатов за комментарием, однако ответа пока не получили.

Накануне СМИ сообщили о гибели одного из командиров иранского Корпуса стражей Исламской революции Муслима Шахдана. По информации журналистов, убийство командира произошло в Ираке на границе с Сирией. Военный в сопровождении коллег проезжал на машине через пропускной пункт «Аль-Каим», когда по его машине ударил беспилотник. Кроме командира умерли ещё трое спутников.

Однако другое издание — ливанский телеканал Al Mayadeen — опровергло сообщения о ликвидации Шахдана.

Если публикации о гибели командира подтвердятся, это будет второй погибший командующий подразделением КСИР. США в начале года ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани, которого Вашингтон считает причастным к организации нападения на посольство США в Багдаде в конце декабря 2019-го. Иран в ответ нанёс удар по базам США в Ираке.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ликвидация командующего спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции «Кудс» генерал-майора Касема Сулеймани стала закономерным итогом многочисленных нападений на базы США и попытки штурма посольства в Багдаде. Вашингтон решил пересечь «красную черту» и пойти на уничтожение легендарного иранского командира.