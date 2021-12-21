США ответили на заявление Шойгу о готовящихся провокациях в Донбассе

Сообщения министра обороны России Сергея Шойгу о подготовке частными военными компаниями (ЧВК) США провокаций с химическими веществами на востоке Украины не соответствуют действительности. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Эти заявления министра Шойгу совершенно не соответствуют действительности, — сказал Кирби.

Он также подчеркнул, что министр обороны США Ллойд Остин не общался с Шойгу на фоне напряжённости вокруг Украины.

Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ во вторник, 21 декабря, заявил, что в Донецкой области в настоящее время находятся 120 сотрудников американских ЧВК. Они якобы намерены совершить провокации в Авдеевке и Красном Лимане. Туда уже доставлены «резервуары с неустановленными химическими компонентами».

Также Шойгу отметил, что в мире продолжается обострение военно-политической обстановки, США наращивают военное присутствие у российских границ. По словам министра, в странах Восточной Европы размещены американские подразделения численностью около 8 тысяч военных.