США узнали, используется ли переданная Киеву помощь по назначению США не нашли свидетельств использования помощи Украине не по назначению

США не наблюдают признаков того, что предоставленная Украине военная помощь использовалась не по назначению, об этом говорится в докладе американской администрации для конгресса, подготовленном по итогам проверки. Согласно нему, США также не нашли доказательств ее применения в нарушении целей поставки, передает РИА Новости.

Правительству США неизвестно о том, что оборонные статьи не были доставлены получателем от иностранного правительства и/или использованы не по назначению или в целях, несовместимых с намеченными, — следует из документа.

Ранее Госдепартамент США одобрил экстренную продажу Украине трех реактивных систем залпового огня HIMARS. Поставки обойдутся Киеву в $30 млн. Помимо самих РСЗО, они будут включать сопутствующие элементы логистики и программы поддержки. При этом покупку профинансирует Германия.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил уверенность, что новая помощь Украине со стороны США говорит об успехах российских войск в зоне проведения спецоперации. Дипломат также посчитал циничным, что Белый дом принял такое решение в День Победы. По его мнению, новые поставки не повлияют на ход СВО.