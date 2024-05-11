В США одобрили экстренную продажу HIMARS Украине Госдеп США: Украине продадут три системы HIMARS стоимостью $30 млн

Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press

РСЗО HIMARS

Госдеп США одобрил экстренную продажу киевским властям трех РСЗО HIMARS, следует из документа на сайте ведомства. Вооружения обойдутся Украине в $30 млн.

Государственный департамент одобрил возможную экстренную иностранную военную продажу правительству Украины систем HIMARS и сопутствующих элементов логистики и программы поддержки оценочной стоимостью $30 млн, — отметили в Госдепе.

Киев сделал Вашингтону соответствующий запрос. Покупку профинансирует Германия, констатировали в ведомстве.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил, что власти готовы предоставить Украине сразу три реактивные системы залпового огня HIMARS производства США. Это будет сделано в сотрудничестве с американцами, добавил он.

До этого газета The New York Times писала, что Вашингтон тайным образом поставил Киеву как минимум 100 дальнобойных ракет ATACMS и они уже применялись для ударов по России. Данное вооружение использовалось для атак по российским аэродромам, обратили внимание журналисты. Решение о тайной передаче ATACMS было принято в середине февраля лично президентом США Джо Байденом. Их поставки вошли в пакет военной помощи киевским властям на сумму $300 млн.