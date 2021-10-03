США обвинили Китай в невыполнении обязательств по торговой сделке

Китай в некоторых случаях не выполнял взятые на себя обязательства в рамках первой фазы американо-китайского торгового соглашения. Вашингтон намерен обсудить с Пекином те сферы, в которых не достигнуто желаемых результатов. Об этом заявила торговый представитель США Кэтрин Тай, слова которой приводит Axios.

Ещё один представитель администрации президента США Джо Байдена отметил необходимость выполнения Пекином взятых на себя обязательств и обещаний.

К ним относятся обещания, которые Китай дал в рамках первой фазы сделки и которые принесут выгоду рабочим, фермерам и производителям по всей Америке, — подчеркнул представитель администрации.

В свою очередь Байден полагает, что США должны использовать все имеющиеся средства, чтобы политика Китая в сфере экономики и торговли не навредила американским рабочим и предприятиям.

Ранее стало известно, что администрация Байдена пока не собирается отменять таможенные пошлины на поставляемые из Китая товары и услуги, введённые прошлым главой государства Дональдом Трампом. В то же время официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что возобновление торговой войны между США и Китаем приведёт к проигрышным результатам.