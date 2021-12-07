США начали прорабатывать план возможной эвакуации американцев с Украины

Администрация президента США Джо Байдена изучает способы эвакуации граждан США с Украины на фоне сообщений о возможном «вторжении» России в страну, сообщает CNN со ссылкой на источники. Проработку сценариев возглавил Пентагон.

В частности, военное ведомство США рассматривает сценарии как небольшой эвакуации государственных служащих, так и масштабной эвакуации с участием более широкого круга американских граждан.

По данным источников телеканала, пока в Белом доме необходимости в вывозе американцев с Украины не видят. Планирование возможных сценариев касается только случаев возможного ухудшения ситуации.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд на брифинге для сенаторов рассказала о пакете жёстких санкций, разработанном в ответ на потенциальное нападение России на Украину. По её словам, Россия в случае агрессии против Украины получит небывалые санкции. Она подчеркнула, что США и все члены НАТО «всегда рядом» с Украиной и поддерживают её стремление к «независимости, миру, территориальной целостности и суверенитету».