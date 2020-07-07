Спецпредставитель Трампа выразил опасения по поводу нового вооружения РФ

https://static.news.ru/photo/c472eac2-c14a-11ea-a462-fa163e074e61_660.jpg Маршалл Биллингсли Фото: imago-images.de/Global Look Press

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли выступил с заявлением. По его словам, новые вооружения России могут идти вразрез с ДСНВ.

Российская ядерная доктрина опирается на оружие, которое не ограничивается новым ДСНВ (российско-американский Договор по сокращению стратегических наступательных вооружения. — NEWS.ru) и принимает совершенно новый проблемный аспект, — цитирует его ТАСС.

По его словам, за последние несколько десятилетий произошла эволюция российской военной доктрины. В связи с этим обострились отношения к союзникам США по НАТО.

На вершине всего этого 2 тысячи или около того не ограничиваемых ДСНВ боеголовок, которые РФ способна создавать около тысячи в год, — добавил он.

Однако российская сторона не согласна с такой позицией. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова неоднократно заявляла, что США стремятся к приданию своим ядерным силам новых возможностей.

Особую озабоченность в этом плане вызывают действия США по увеличению спектра средств малой мощности в своем ядерном арсенале, включая разработку и развертывание таких боеприпасов для стратегических носителей. Это явным образом ведет к понижению порога применения ядерного оружия, — заявляла она.

NEWS.ru писал ранее, что в Белом доме рассчитывают на уничтожение Россией ядерных боеголовок ракет наземного базирования. Такое заявление сделал Маршалл Биллингсли.