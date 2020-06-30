Сотрудники Google будут работать на удалёнке ещё два месяца

https://static.news.ru/photo/146efe2e-bb6c-11ea-9c43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Руководство компании Google перенесло на два месяца открытие офисов в США из-за ситуации с коронавирусом.

В мае гендиректор Google Сундар Пичар заявил, что офисы копании начнут постепенно возобновлять работу с 6 июля. Сначала туда вернуться только 10% работников, а затем их количество будет доведено до 30%. Теперь же офисы останутся закрытыми до 7 сентября.

Несмотря на то, что положение в разных штатах разное, мы должны убедиться, что перспективы США в целом стабильны, прежде чем мы двинемся дальше, — цитирует Bloomberg вице-президента по глобальной безопасности компании Криса Раккова.

США занимают первое место по уровню заболеваемости коронавирусом. С начала пандемии там выявлено более 2,5 млн случаев заражения. Жертвами инфекции в стране стали свыше 125 тысяч человек. Несколько дней назад власти США сообщили о рекордном приросте за сутки заражённых в трёх штатах — Аризоне (8,8 тысячи), Неваде (1 тысяча) и Флориде (9,6 тысячи).

Ранее NEWS.ru писал, что губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом сделать обязательным для всех жителей страны ношение медицинских масок. По его мнению, это позволит предотвратить всплеск новых заражений коронавирусом.