Сооснователь Google купил остров Сооснователь Google Ларри Пейдж купил остров в Пуэрто-Рико

Фото: Albin Lohr-Jones/Albin Lohr-Jones - Pool via CNP/Global Look Press

Ларри Пейдж

Американский программист, разработчик и сооснователь поисковой системы Google Ларри Пейдж купил остров, сообщает Business Insider. По его информации, бизнесмен стал владельцем участка Кайо-Норте в Пуэрто-Рико.

Как передает издание, Пейдж приобрел остров еще в 2018 году, однако информация об этом ранее не раскрывалась. Стоимость Кайо-Норте составила $32 млн. Отмечается, что для покупки острова в Пуэрто-Рико предприниматель использовал компанию US Virgin Island Propertie. Также сообщается, что во владении сооснователя Google еще есть по меньшей мере четыре острова: три из них расположены в Карибском бассейне, еще один — в южной части Тихого океана. Одна из покупок Пейджа находится рядом с островом Неккер, который приобрел британский бизнесмен и основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон.

Ранее мафиози и наркобарон Раффаэле Империале подарил властям Италии личный остров, после того как отошел от преступного ремесла и начал сотрудничать со следствием. Таким образом он рассчитывает добиться сокращения срока. С 2016 года Империале находится на втором месте в списке самых опасных гангстеров Италии. По информации американских спецслужб, наркобарон планировал «уйти на пенсию» перед поимкой в 2021 году, но не успел.