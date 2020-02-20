https://static.news.ru/photo/3bb26aae-5472-11ea-aeed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evan Golub/Global Look Press

Американские журналисты сообщили о докладе разведки Соединённых Штатов Америки, посвящённом предполагаемому вмешательству России в выборы американского президента. Данные сведения опубликовала газета The New York Times.

Журналисты в своём материале ссылаются на пять человек в качестве информированных источников. По обнародованному сообщению, американские спецслужбы считают, что цель России заключается в подрыве доверия к избирательной системе Штатов. Разведка подчёркивает, что Москва вмешивается не только в общий ход выборов, но и в праймериз Демократической партии в частности.

РФ, как отмечается в докладе, собирается заняться распространением дезинформации. При этом государство не станет использовать механизмы социальных сетей. Действия Москвы направлены на то, чтобы президент США Дональд Трамп остался на второй срок, передаёт сведения из доклада американской разведки argumenti.ru.

Как ранее писал NEWS.ru, Дональд Трамп пошутил, что демократы должны винить в сбое при подсчётах голосов в Айове Россию.