СМИ узнали, когда Байден озвучит решение о поставках танков Abrams Украине Al Jazeera: Байден в среду, 25 января, объявит решение о поставках танков Abrams Украине

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М1А2 Abrams

Президент США Джо Байден объявит о решении поставить Украине танки Abrams в среду, 25 января. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на чиновника американской администрации. Собеседник телеканала уточнил, что направляемые Киеву танки не будут сняты со складов Пентагона.

Президент Байден объявит завтра, в среду, о решении поставить Украине танки Abrams, — сказал представитель администрации.

Он добавил, что танки для Украины не станут снимать со складов американского минобороны, они будут законтрактованы.

Ранее телеканал Sky News Arabia со ссылкой на неназванного представителя Пентагона сообщил о том, что президент США Джо Байден готов передать украинской армии десять танков Abrams. Согласно сообщению телеканала, этот шаг может помочь Берлину принять решение по поставкам Киеву танков Leopard 2.

При этом пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС Патрик Райдер заявил, что в настоящее время США не готовы объявить о поставке на Украину танков Abrams. Райдер подчеркнул, что «когда и если» Вашингтон будет готов объявить о подобной поставке, Минобороны страны непременно даст знать.

Позднее Spiegel написал о том, что канцлер Германии Олаф Шольц принял решение передать Киеву танки Leopard 2A6.