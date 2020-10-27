СМИ: Трамп запланировал большую вечеринку в разгар пандемии

https://static.news.ru/photo/e183e35e-1853-11eb-b666-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ken Cedeno/Consolidated News Photos/Global look Press

Президент США Дональд Трамп планирует устроить большую вечеринку после окончания голосования на выборах президента 3 ноября.

Он рассчитывает отпраздновать итоги президентских выборов в своём отеле в Вашингтоне в разгар пандемии коронавируса, при условии, что в США ситуация с распространением инфекции — одна из самых сложных в мире, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источники издания The New York Times.

В Штатах число случаев заражения COVID-19 достигло 9 млн, в стране продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий.

При этом сам Трамп уже переболел коронавирусом, так же как и первая леди Мелания и ещё ряд сотрудников Белого дома.

В США за последние сутки было зафиксировано 74 323 новых случая заражения коронавирусом. С начала пандемии от заболевания скончались 225 692 американца.

Как сообщал NEWS.ru, ранее стало известно, что в случае переизбрания на пост президента США Дональд Трамп планирует уволить действующего министра обороны страны Марка Эспера, а также директора ЦРУ Джину Хаспел и главу ФБР Кристофера Рэя.