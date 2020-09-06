СМИ: штаб Трампа использует YouTube как секретное оружие против Байдена

https://static.news.ru/photo/4116889c-f060-11ea-978d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ralph Peters /www.imago-images.de/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп пытается превратить площадку YouTube в своё «секретное оружие» в предвыборной гонке, считают американские СМИ.

Кампания президента США Дональда Трампа в YouTube обошлась его штабу в $65 млн. Избирательный штаб его соперника Джо Байдена потратил на YouTube почти в два раза меньше — $33 млн, пишет Politico.

Если демократы размещают на видеохостинге простую рекламу, то команда действующего президента выпускает шоу, новостные передачи, аналитику и высказывания Трампа, отмечает газета.

За август штаб Байдена разместил на видеохостинге около 100 роликов, в то время как количество опубликованных видео республиканцами превысило 900. При этом канал предвыборной кампании Трампа серьёзно опережает главного конкурента по статистике: и по подписчикам, и по количеству просмотров.

Издание напоминает, что механизмы YouTube работают таким образом, что наиболее популярное и просматриваемое видео чаще попадает в рекомендации другим пользователям, так что пока у Трампа на YouTube солидное преимущество.

На прошлых выборах в 2016 году команда действующего президента делала больше упор на Facebook. На кампанию в рамках YouTube штаб Трампа тогда потратил порядка $10 млн.

При этом, согласно данным политологического портала Real Clear Politics, на сегодняшний день Байден по популярности опережает кандидата от республиканцев на 6,9 п.п., а социологические исследования отмечают перевес демократа на 7,5 п.п.

Выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал, что, по мнению кандидата в вице-президенты США от Демократической партии Камалы Харрис, Байден может проиграть выборы из-за слухов о вмешательстве России в избирательный процесс. Она отметила, что уверена: выборы 2020 года не обойдутся без вмешательства извне.