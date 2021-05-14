СМИ раскрыли, сколько денег получила экс-жена Билла Гейтса после развода

Мелинда Гейтс получила акции нескольких компаний на сумму более $3 млрд после развода с основателем Microsoft Биллом Гейтсом,
Фонд Cascade Investment, управляющий инвестициями Билла Гейтса, передал его бывшей жене Мелинде акции ещё одной компании стоимостью $851 млн, узнало агентство Bloomberg. Вместе с ранее полученными ценными бумагами денежная сумма составляет более $3 млрд. При этом не уточняется, является ли эта сумма конечной.
В пакет акций, принадлежащий теперь Мелинде Гейтс, входят активы в Канадской национальной железнодорожной компании, а также компаниях Autonation, Coca-Cola Femsa и Grupo Televisa.
Ранее сообщалось, что возможной причиной развода Билла и Мелинды Гейтс стали контакты миллиардера с финансистом Джеффри Эпштейном, обвинённом в педофилии и покончившим с собой в тюрьме. Мелинда не раз выражала беспокойство по поводу общения Гейста с Эпштейном.
Самым дорогим разводом в истории считается расторжение брака основателя Amazon Джеффа Безоса и Маккензи Скот. Экс-жена миллиардера получила более $38 млрд, которые пообещала раздать на благотворительность.