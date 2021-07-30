СМИ: Илон Маск пытался возглавить Apple

Основатель Tesla Илон Маск пытался стать генеральным директором Apple — самой дорогой компании мира. Об этом пишет Los Angeles Times в обзоре на книгу журналиста Тима Хиггинса «Power Play: Tesla, Илон Маск и ставка века», публикация которой назначена на 3 августа.

В книге говорится , что глава Apple Тим Кук предлагал купить Tesla. После этого Маск позвонил Куку и сказал, что согласен, если при этом он сам возглавит корпорацию из Купертино.

Хиггинс пишет, что руководителю Apple понадобилось несколько мгновений, чтобы понять, что Маск хочет занять его место. После этого он выругался на собеседника и бросил трубку.

Сами Маск и Кук отрицают, что когда-либо общались. Основатель Tesla говорил, что хотел продать компанию Apple, но глава компании отказался от встречи. Кук также говорил, что никогда не разговаривал с Маском, но очень уважает его. Однако журналисты отмечают, что существует фотография, где Маск и Кук находятся рядом друг с другом — их разделяет только глава Oracle Сафра Кац — на встрече с бывшим президентом США Дональдом Трампом в 2016 году. Неизвестно, говорили ли они тогда.

11 июня Tesla представила свой новый электромобиль Model S Plaid. Презентацию вёл глава компании, бизнесмен Илон Маск. Он заявил, что Model S Plaid является самым быстрым автомобилем серийного производства.