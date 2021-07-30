СМИ: Илон Маск пытался возглавить Apple

Основатель Tesla Илон Маск пытался стать генеральным директором Apple — самой дорогой компании мира. Об этом пишет Los Angeles Times в обзоре на книгу журналиста Тима Хиггинса «Power Play: Tesla, Илон Маск и ставка века», публикация которой назначена на 3 августа.
В книге
Хиггинс пишет, что руководителю Apple понадобилось несколько мгновений, чтобы понять, что Маск хочет занять его место. После этого он выругался на собеседника и бросил трубку.
Сами Маск и Кук отрицают, что когда-либо общались. Основатель Tesla говорил, что хотел продать компанию Apple, но глава компании отказался от встречи. Кук также говорил, что никогда не разговаривал с Маском, но очень уважает его. Однако журналисты отмечают, что существует фотография, где Маск и Кук находятся рядом друг с другом — их разделяет только глава Oracle Сафра Кац — на встрече с бывшим президентом США Дональдом Трампом в 2016 году. Неизвестно, говорили ли они тогда.
11 июня Tesla представила свой новый электромобиль Model S Plaid. Презентацию вёл глава компании, бизнесмен Илон Маск. Он заявил, что Model S Plaid является самым быстрым автомобилем серийного производства.