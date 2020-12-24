Случай тяжёлой аллергии на вакцину Pfizer зарегистрирован в Нью-Йорке

https://static.news.ru/photo/276ebcce-457a-11eb-9b55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jeremy Hogan/Keystone Press Agency

Медработник из Нью-Йорка получил анафилактический шок после вакцинации. По словам чиновников, это первый случай такой реакции на препарат Pfizer.

На данный момент пациент стабилизирован и чувствует себя нормально, передаёт Newsweek.

Вакцины действительно имеют побочные эффекты, и, как известно, аллергические реакции редко, но случаются, — прокомментировали инцидент в департаменте здравоохранения Нью-Йорка.

Медработникам в США рекомендовано контролировать состояние вакцинированных в течение 15–30 минут после введения препарата, если известно о случаях тяжёлых аллергических реакций у пациента ранее.

По состоянию на пятницу, 18 декабря, шесть человек перенесли анафилактический шок после вакцинации препаратом Pfizer. На тот момент вакцину получили 272 001 человек. Таким образом, случай медицинского работника из Нью-Йорка может быть седьмым.

По мнению Питера Маркса — директора Центра оценки и исследований биологических препаратов FDA, аллергическую реакцию может вызывать полиэтиленгликоль (ПЭГ), который содержится в вакцине.

Как писал NEWS.ru, Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) одобрило использование на территории ЕС вакцины от коронавируса, разработанной американским фармацевтическим концерном Pfizer и его немецким партнёром BioNTech. Об этом сообщила исполнительный директор агентства Эмер Кук.