Синоптик раскрыла, почему по США ежегодно проносятся смерчи Синоптик Позднякова: канадская стужа и техасский зной — причины смерчей в США

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Образование мощных торнадо, которые обрушились на США, связано с особенностями континента, а именно столкновением канадской стужи и техасского зноя, заявила в беседе с NEWS.ru ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, ураганы приходят, когда холодный арктический воздух из Канады встречается с теплым на фронтах циклонов на востоке США. Как пояснила синоптик, это происходит в переходный сезон, когда в Арктике еще очень холодно.

Это (мощные торнадо в США. — NEWS.ru) связано с особенностями континента. Там рядом расположены регионы, которые еще находятся под снегом, — холодная Канада, а рядом очень теплый Техасский залив. И когда холодный арктический воздух из Канады сталкивается с теплым на фронтах циклонов на востоке США, образуются очень мощные торнадо. Это происходит именно в переходный сезон, когда в Арктике еще очень холодно, — объяснила Позднякова.

Ранее сообщалось, что не менее трех человек пострадали в результате обрушившихся на США торнадо. Разрушительная стихия бушует в штатах Техас, Айова и Небраска. Торнадо начались из-за усилившихся ливней в центральной части страны. По мнению синоптиков, самым опасным днем станет 27 апреля, когда стихийное бедствие достигнет пика мощности. Жителей США предупредили о сильных порывах ветра и граде размером с бейсбольный мяч.