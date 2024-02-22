Сиквел «Дюны» получил наивысшие оценки от критиков «Дюна-2» стала самым высокооцененным фильмом в карьере Дени Вильнёва

Фото: Villeneuve Films/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вторая часть «Дюны» стала самым высокооцененным фильмом в карьере Дени Вильнёва, следует из данных портала Rotten Tomatoes. Критики высоко оценили работу канадского режиссера: 97% рецензий — положительные.

Журналисты хвалят визуальные эффекты картины, полагая, что сиквел получился лучше первой части. Некоторые из рецензентов отметили эпичность ленты, поставив ее в один ряд с «Лоуренсом Аравийским» (1962) Дэвида Лина, «Темным рыцарем» (2008) Кристофера Нолана и фильмом «Звездные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар» (1980) Ирвина Кершнера.

В этом фильме Вильнёв более полно реализует свой главный замысел, и «Дюна» становится тем, чем она должна была быть с самого начала — «Лоуренсом Аравийским» в научной фантастике, — пишет кинокритик Роджер Мур.

До этого наиболее высокооцененным фильмом Дени Вильнёва была фантастика «Прибытие» с Эми Адамс — у картины 94% положительных рецензий. На втором месте боевик «Убийца» с Эмили Блант — 92%. В пятерку также вошли «Бегущий по лезвию 2049» (88%) с Райаном Гослингом и первая «Дюна» (83%).

Ранее Вильнёв называл мечтой возможность снять третью часть «Дюны». По его словам, если будет получено добро на трилогию по произведениям Фрэнка Герберта, то третью часть он снял бы по книге «Мессия Дюны». Он пояснил, что писатель выпустил эту книгу, поскольку люди воспринимали Пола Атрейдеса как героя, чего сам автор не хотел делать.